¿Qué es la eutanasia? Explicación clara, tipos y dónde es legal

La eutanasia es el acto de provocar de forma intencional la muerte de una persona que padece una enfermedad grave o incurable, con el objetivo de poner fin a un sufrimiento intenso. En los países donde está permitida, se realiza bajo condiciones legales y médicas muy estrictas, y generalmente a solicitud del propio paciente.

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Tipos principales de eutanasia

Existen varias formas en que puede darse este proceso:

Eutanasia activa: Se administra directamente una sustancia para provocar la muerte.

Eutanasia pasiva: Consiste en retirar o no iniciar tratamientos que prolongan la vida.

Suicidio asistido: El paciente se administra el medicamento por sí mismo, con apoyo médico.

Países donde es legal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037266613628788803?s=20&partner=&hide_thread=false Noelia, la joven española con paraplejia que ha pasado los últimos meses de su vida luchando judicialmente contra su padre que la quería mantener con vida contra su voluntad, ha recibido la eutanasia este jueves, en medio de una gran expectación mediática que ha encendido la… pic.twitter.com/2gGoxviUgW — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

La eutanasia o la muerte asistida está regulada en distintas partes del mundo:

Europa

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

España

América

Colombia

Canadá

Oceanía

Australia (en varios estados)

Nueva Zelanda

En estos países, las leyes exigen criterios como enfermedad incurable, consentimiento informado y evaluaciones médicas.

Países donde no es legal

En muchos países el tema sigue en debate y no está permitido:

Panamá

México

Perú

Claves importantes sobre la eutanasia

Solo se permite bajo condiciones muy específicas

Requiere evaluaciones médicas rigurosas

Puede involucrar comités éticos

Es un tema altamente debatido desde lo legal, ético y religioso

Casos recientes como el de Noelia en España han reavivado la discusión pública. La joven, que padecía paraplejia, enfrentó un proceso judicial antes de acceder a la eutanasia, lo que generó amplio debate mediático y social.