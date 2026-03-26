Panamá Actualidad -  26 de marzo de 2026 - 16:06

¿Qué es la eutanasia? Explicación clara, tipos y dónde es legal

Conoce qué es la eutanasia, sus tipos, en qué países es legal y por qué genera debate en todo el mundo.

¿Qué es la eutanasia?

¿Qué es la eutanasia?

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La eutanasia es el acto de provocar de forma intencional la muerte de una persona que padece una enfermedad grave o incurable, con el objetivo de poner fin a un sufrimiento intenso. En los países donde está permitida, se realiza bajo condiciones legales y médicas muy estrictas, y generalmente a solicitud del propio paciente.

Tipos principales de eutanasia

Existen varias formas en que puede darse este proceso:

  • Eutanasia activa:

    Se administra directamente una sustancia para provocar la muerte.

  • Eutanasia pasiva:

    Consiste en retirar o no iniciar tratamientos que prolongan la vida.

  • Suicidio asistido:

    El paciente se administra el medicamento por sí mismo, con apoyo médico.

Países donde es legal

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La eutanasia o la muerte asistida está regulada en distintas partes del mundo:

Europa

  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • España

América

  • Colombia
  • Canadá

Oceanía

  • Australia (en varios estados)
  • Nueva Zelanda

En estos países, las leyes exigen criterios como enfermedad incurable, consentimiento informado y evaluaciones médicas.

Países donde no es legal

En muchos países el tema sigue en debate y no está permitido:

  • Panamá
  • México
  • Perú

Claves importantes sobre la eutanasia

  • Solo se permite bajo condiciones muy específicas
  • Requiere evaluaciones médicas rigurosas
  • Puede involucrar comités éticos
  • Es un tema altamente debatido desde lo legal, ético y religioso

Casos recientes como el de Noelia en España han reavivado la discusión pública. La joven, que padecía paraplejia, enfrentó un proceso judicial antes de acceder a la eutanasia, lo que generó amplio debate mediático y social.

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