¿Qué es la eutanasia? Explicación clara, tipos y dónde es legal

La eutanasia es el acto de provocar de forma intencional la muerte de una persona que padece una enfermedad grave o incurable, con el objetivo de poner fin a un sufrimiento intenso. En los países donde está permitida, se realiza bajo condiciones legales y médicas muy estrictas, y generalmente a solicitud del propio paciente.
Tipos principales de eutanasia
Existen varias formas en que puede darse este proceso:
- Eutanasia activa:
Se administra directamente una sustancia para provocar la muerte.
- Eutanasia pasiva:
Consiste en retirar o no iniciar tratamientos que prolongan la vida.
- Suicidio asistido:
El paciente se administra el medicamento por sí mismo, con apoyo médico.
Países donde es legal
La eutanasia o la muerte asistida está regulada en distintas partes del mundo:
Europa
- Países Bajos
- Bélgica
- Luxemburgo
- España
América
- Colombia
- Canadá
Oceanía
- Australia (en varios estados)
- Nueva Zelanda
En estos países, las leyes exigen criterios como enfermedad incurable, consentimiento informado y evaluaciones médicas.
Países donde no es legal
En muchos países el tema sigue en debate y no está permitido:
- Panamá
- México
- Perú
Claves importantes sobre la eutanasia
- Solo se permite bajo condiciones muy específicas
- Requiere evaluaciones médicas rigurosas
- Puede involucrar comités éticos
- Es un tema altamente debatido desde lo legal, ético y religioso
Casos recientes como el de Noelia en España han reavivado la discusión pública. La joven, que padecía paraplejia, enfrentó un proceso judicial antes de acceder a la eutanasia, lo que generó amplio debate mediático y social.