Pago a Jubilados y pensionados de la CSS en diciembre: Este es el día que cobrarán

¿Cómo jubilarse y pensionarse con la CSS?

Quienes deseen jubilarse deben estar afiliados a la CSS. La entidad explica que todos los trabajadores, nacionales o extranjeros, que prestan servicios en la República de Panamá están obligados a inscribirse en el régimen de la entidad, según lo establece el artículo 77 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005.

Jubilados y pensionados: Cálculo del pago mensual

Según la Caja de Seguro Social, los jubilados y pensionados se retiran de su vida laboral cobrando el 60% del salario base mensual de sus últimos 10 años y se escogen los mejores salarios que haya devengado el trabajador. Además, el ciudadano debe cumplir con las cuotas establecidas por la Ley Orgánica de la entidad.

Cuotas por la CSS en años laborales para jubilarse:

De 180 a 215 cuotas desde el 1º de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012.

De 180 a 239 cuotas a partir del 1º de enero de 2013.

En la actualidad, algunas personas no pueden jubilarse porque no cuentan con las 239 cuotas. En este caso, la CSS les otorga una 'Pensión Vitalicia' debido a que no alcanzaron las cuotas, y el margen a utilizar es la cuota de 180, según rige la Ley Orgánica de la CSS.

El cálculo se hará igual que la Pensión de Vejez por Retiro Anticipado, con la diferencia de que al resultado obtenido se le multiplicará por el factor que resulte de dividir el número de cuotas efectivamente aportadas entre el número de cuotas de referencia.