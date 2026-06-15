Panamá aspira a ser sede del IMC Forum 2027

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) impulsa una estrategia de promoción internacional y atracción de inversiones mediante una misión oficial en París, Francia, en el marco del Investment Migration Council (IMC) Forum 2026, uno de los principales encuentros globales en movilidad internacional y gestión patrimonial.
Durante la jornada, el titular del MICI también intervino en el panel “Panama in 2026 and Beyond”, donde promovió el Programa de Inversionista Calificado, una herramienta diseñada para captar inversión extranjera directa mediante mecanismos ágiles. La agenda en París incluyó reuniones con autoridades gubernamentales, organismos de promoción económica y líderes empresariales con el fin de consolidar a Panamá como la puerta de entrada a los mercados de América Latina.