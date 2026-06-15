Panamá aspira a ser sede del IMC Forum 2027

Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó.

Por Ana Canto El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) impulsa una estrategia de promoción internacional y atracción de inversiones mediante una misión oficial en París, Francia, en el marco del Investment Migration Council (IMC) Forum 2026, uno de los principales encuentros globales en movilidad internacional y gestión patrimonial.

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La delegación, encabezada por el ministro Julio Moltó, aprovechó la vitrina para postular formalmente a Panamá como sede del IMC Forum 2027. De concretarse, el país se convertirá en el anfitrión de una de las plataformas más influyentes del mundo para la atracción de capital global, fortaleciendo sectores estratégicos y posicionando al territorio como un centro regional de negocios.

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Durante la jornada, el titular del MICI también intervino en el panel “Panama in 2026 and Beyond”, donde promovió el Programa de Inversionista Calificado, una herramienta diseñada para captar inversión extranjera directa mediante mecanismos ágiles. La agenda en París incluyó reuniones con autoridades gubernamentales, organismos de promoción económica y líderes empresariales con el fin de consolidar a Panamá como la puerta de entrada a los mercados de América Latina.