Panamá Black Weekend: ¿Qué artículos son los más buscados?

Economista Juan Jované opinó que “Se debe evitar comprar cosas innecesarias o que ya tengan y todavía funcionen, haciendo eso estarías sacrificando el dinero que te podría funcionar para una inversión que si sea necesaria”.

image.png Panamá Black Weekend 2022.

Tratar de no hacer compras de manera impulsiva, y no dejarse llevar de la emoción por los precios bajos… quizás no sea el tiempo de comprarlo, así los expresó El profesor Juan Jované, exhortando al ciudadano panameño a tomar conciencia a la hora de hacer sus compras en el Panamá Black Weekend.

Se debe tomar en cuenta que lo ideal es no volverse loco con las compras, recordar leer bien la oferta que se ofrece para que no existan confusiones e igualmente verificar que el establecimiento cumpla con lo que se promociona.

Según la presidenta de APACECOM, Nadkyi Duque, el PBW ha sido un producto exitoso y ha dinamizado la economía del país; También explicó que septiembre se ha establecido como el mes del PBW, porque es la temporada históricamente más baja en ventas en los centros comerciales.

El PBW impacta directamente a la economía, atrae la llegada de turistas y posiciona a Panamá como destino de compras. Esta es una oportunidad para promover el turismo interno, por el tráfico que genera el PBW en los centros comerciales, aseguró Duque.