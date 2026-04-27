Panamá defiende seguridad marítima en la ONU y condena ataques en el Estrecho de Ormuz

Panamá reiteró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que la seguridad marítima debe ser considerada un bien público global, al tiempo que condenó los recientes ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz.

Durante un debate de alto nivel en Nueva York, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, destacó que la estabilidad marítima requiere responsabilidad colectiva.

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“La seguridad marítima debe entenderse como un bien público global”, afirmó. “La seguridad marítima debe entenderse como un bien público global”, afirmó.

Alertan sobre amenazas en rutas marítimas

Panamá advirtió sobre el deterioro del entorno marítimo internacional debido a:

Piratería

Robo a mano armada en el mar

Ciberataques a sistemas de navegación

Pesca ilegal

Narcotráfico y trata de personas

Estas amenazas afectan tanto el comercio global como la seguridad de los trabajadores del mar.

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El viceministro subrayó que la interrupción de rutas clave como el Estrecho de Ormuz o el Bab el-Mandeb tiene efectos inmediatos en:

Comercio internacional

Seguridad energética

Economías más vulnerables

Condena a ataques contra buques

Panamá condenó los recientes incidentes contra embarcaciones, incluidos buques de bandera panameña.

Entre los casos mencionados:

El buque Euphoria , atacado sin dejar heridos

, atacado sin dejar heridos El MSC Francesca, interceptado y retenido por fuerzas iraníes

“Instamos a la liberación inmediata de los buques detenidos”, señaló Hoyos. “Instamos a la liberación inmediata de los buques detenidos”, señaló Hoyos.

Rol clave del Canal de Panamá

Como administrador de una de las principales rutas marítimas del mundo, Panamá destacó su compromiso con el tránsito seguro y eficiente de buques.

“Hemos redoblado esfuerzos para garantizar el tránsito continuo”, afirmó.

Respaldo a la OMI

Panamá reiteró su apoyo a la Organización Marítima Internacional (OMI) y a su director general, Arsenio Domínguez, en la promoción de la seguridad marítima y la sostenibilidad del transporte.

El país insistió en la importancia de respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la libertad de navegación, evitando el uso de rutas marítimas como mecanismos de presión.