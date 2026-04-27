Panamá defiende seguridad marítima en la ONU y condena ataques en el Estrecho de Ormuz

Panamá reiteró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que la seguridad marítima debe ser considerada un bien público global, al tiempo que condenó los recientes ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz.
Noticia relacionada: IDAAN instala tuberías en Pacora tras más de 20 años sin agua
Alertan sobre amenazas en rutas marítimas
Panamá advirtió sobre el deterioro del entorno marítimo internacional debido a:
- Piratería
- Robo a mano armada en el mar
- Ciberataques a sistemas de navegación
- Pesca ilegal
- Narcotráfico y trata de personas
Estas amenazas afectan tanto el comercio global como la seguridad de los trabajadores del mar.
El viceministro subrayó que la interrupción de rutas clave como el Estrecho de Ormuz o el Bab el-Mandeb tiene efectos inmediatos en:
- Comercio internacional
- Seguridad energética
- Economías más vulnerables
Condena a ataques contra buques
Panamá condenó los recientes incidentes contra embarcaciones, incluidos buques de bandera panameña.
Entre los casos mencionados:
- El buque Euphoria, atacado sin dejar heridos
- El MSC Francesca, interceptado y retenido por fuerzas iraníes
Rol clave del Canal de Panamá
Como administrador de una de las principales rutas marítimas del mundo, Panamá destacó su compromiso con el tránsito seguro y eficiente de buques.
“Hemos redoblado esfuerzos para garantizar el tránsito continuo”, afirmó.
Respaldo a la OMI
Panamá reiteró su apoyo a la Organización Marítima Internacional (OMI) y a su director general, Arsenio Domínguez, en la promoción de la seguridad marítima y la sostenibilidad del transporte.
El país insistió en la importancia de respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la libertad de navegación, evitando el uso de rutas marítimas como mecanismos de presión.