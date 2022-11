Panamá propondrá inclusión de 19 especies de tiburones en peligro de extinción en listado de la CITES

Entre las especies están el tiburón gris de arrecife (Carcharhinus amblyrhynchos), el arenero (C. obscurus), el tollo picudo del Atlántico (C. porosus), el de Ganges (Glyphis gangeticus), el pardo o aletón (C. plumbeus), el de Borneo (C. borneensis) el de Pondicherry (C. hemiodon), el dientiliso puntas negras (C. leiodon), el limón segador (Negaprion acutidens), el arrecifal del Caribe (C. perezi), el picudo (Isogomphodon oxyrhynchus), el nocturno (C. signatus), pico blanco (Nasolamia velox), el de hocico negro (C. acronotus), el cariblanco (C. dussumieri), el perdido (C. obsoletus), el tollo picudo del Pacífico (C. cerdale), el de aleta ancha de Borneo (Lamiopsis tephrodes) y el de aleta ancha (Lamiopsis temminckii).

“Con la inclusión de esta familia en el Apéndice II de CITES, así como la familia de los tiburones martillo y guitarra haríamos historia ya que la mayor parte del comercio de aletas de tiburón quedará bajo la regulación de la CITES”, sostuvo Diana Laguna, viceministra de Ambiente de Panamá.

Laguna explicó que la propuesta aclara que el Apéndice II regula, mas no prohíbe la comercialización internacional de estos especímenes, asegura que ellos sean legales y sostenibles.

Se unieron a Panamá como coproponentes Colombia, Ecuador, Republica Dominicana, El Salvador, Gabón, Israel Maldivas, Senegal, Seychelles, República Árabe de Siria, Unión Europea, Bangladesh, Sri Lanka, Reino Unido.