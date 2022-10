Panamá recibirá a expertos de 190 países en el Our Ocean 2023, debatirán sobre conservación de los océanos

Our Ocean 2023 se convertirá en un espacio de diálogo para promover un océano saludable y sostenible.

La ciudad de Panamá recibirá a expertos de 190 países durante el Our Ocean 2023 , en la que se debatirá acerca de medidas para proteger los océanos y garantizar una gestión responsable de los recursos marinos y un crecimiento económico sostenible.

En ese sentido, la bióloga de la Fundación MarViva, Annissamyd del Cid, indicó que Panamá cuenta con legislaciones para la protección de las especies y debería haber mayor vigilancia para estas normativas, ya que la contaminación marina es un grave problema a nivel de país y a nivel mundial.

Explicó que el 15% de la basura marina se encuentra y se puede ver en la superficie y el otro 15% está en la columna de agua un poco más profunda, pero además más abajo se puede ver el 70% de la basura, es decir, que el principal problema no es lo que se está viendo, sino lo que está abajo que serían las basuras enterradas en las profundidades.

“El principal aporte va a ser los compromisos reales que vamos nosotros a adquirir, basados en necesidades específicas para cuidar nuestros océanos, por lo que, para promover la conservación de las especies de tiburones, lo principal es la información. En este sentido, debemos tomar decisiones informadas, seguir investigando sobre estas especies carismáticas y emblemáticas a nivel mundial”, manifestó.

Cabe mencionar que Our Ocean 2023 se convertirá en un espacio de diálogo para promover un océano saludable y sostenible, a través de compromisos voluntarios y el trabajo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para cuidar el Océano y protegerlo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la contaminación marina, los efectos del cambio climático y la acidificación, entre otras.