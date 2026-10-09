Economía de Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 07:19

Panamá sale de la lista negra fiscal de la UE, pero mantiene compromisos pendientes

La Unión Europea retiró a Panamá de su lista negra fiscal tras avances en transparencia tributaria. Ahora pasa al Anexo II mientras espera una nueva evaluación.

Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea

Panamá sale de la lista negra fiscal de la Unión Europea

@Mupa

¿Por qué Panamá salió de la lista negra fiscal de la Unión Europea?

Según el Consejo de la Unión Europea, Panamá realizó reformas a su régimen de exención de rentas de fuente extranjera, considerado perjudicial por el bloque, y obtuvo una nueva evaluación del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Panamá figuraba en el Anexo I desde febrero de 2020. Con la decisión, pasa al Anexo II, que incluye jurisdicciones que mantienen cooperación y compromisos de mejora en materia fiscal. El país permanecerá bajo seguimiento mientras se completa la nueva evaluación sobre intercambio de información tributaria.

Gobierno de Panamá destaca impacto de la decisión

El Gobierno panameño atribuyó el resultado al trabajo conjunto de la administración del presidente José Raúl Mulino, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las gestiones diplomáticas y el sector privado.

Según el Ejecutivo, la salida de la lista negra representa un avance para fortalecer la confianza internacional y podría contribuir a mejorar las condiciones para atraer inversiones, impulsar la actividad económica y generar empleos.

Tras la actualización, la lista negra fiscal de la Unión Europea queda integrada por ocho jurisdicciones. El bloque revisa este listado dos veces al año y tiene prevista su próxima actualización para febrero de 2027.

En esta nota:
Seguir leyendo

"Fueron seis años de constante trabajo": Chapman celebra salida de Panamá de lista negra

"Recuperar la confianza": el mensaje de Mulino tras la decisión de la UE sobre Panamá

MEDUCA y empresas capacitan a estudiantes de colegios oficiales

Recomendadas

Más Noticias