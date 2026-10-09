Panamá sale de la lista negra fiscal de la UE, pero mantiene compromisos pendientes

La Unión Europea (UE) anunció este viernes 9 de octubre de 2026 que Panamá y Vietnam fueron retirados de su lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal , tras registrar avances en el cumplimiento de estándares internacionales. La decisión fue adoptada por los ministros de Finanzas del bloque durante una reunión en Luxemburgo.

¿Por qué Panamá salió de la lista negra fiscal de la Unión Europea?

Según el Consejo de la Unión Europea, Panamá realizó reformas a su régimen de exención de rentas de fuente extranjera, considerado perjudicial por el bloque, y obtuvo una nueva evaluación del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Unión Europea anunció este viernes que ha retirado a Panamá y Vietnam de su lista de paraísos fiscales debido a los avances realizados por ambos países.



"Esta actualización refleja una tendencia positiva en materia de cumplimiento de las normas internacionales de buena… pic.twitter.com/1vCgp1BAkB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Panamá figuraba en el Anexo I desde febrero de 2020. Con la decisión, pasa al Anexo II, que incluye jurisdicciones que mantienen cooperación y compromisos de mejora en materia fiscal. El país permanecerá bajo seguimiento mientras se completa la nueva evaluación sobre intercambio de información tributaria.

Gobierno de Panamá destaca impacto de la decisión

El Gobierno panameño atribuyó el resultado al trabajo conjunto de la administración del presidente José Raúl Mulino, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las gestiones diplomáticas y el sector privado.

Según el Ejecutivo, la salida de la lista negra representa un avance para fortalecer la confianza internacional y podría contribuir a mejorar las condiciones para atraer inversiones, impulsar la actividad económica y generar empleos.

Tras la actualización, la lista negra fiscal de la Unión Europea queda integrada por ocho jurisdicciones. El bloque revisa este listado dos veces al año y tiene prevista su próxima actualización para febrero de 2027.