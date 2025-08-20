Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 15:25

Panamá será sede del gran encuentro regional sobre valuación de empresas

La cita en Panamá ofrecerá una agenda robusta que combina metodologías actualizadas, talleres y casos prácticos para minimizar riesgos.

Por Jenifer Montero

Panamá acogerá la segunda edición anual de Value Summit, los días 15 y 16 de octubre de 2025. Este evento internacional está enfocado en la valuación estratégica de negocios y activos intangibles, con el objetivo de brindar propuestas de alto impacto a quienes toman decisiones en América Latina.

La primera edición, celebrada en Guatemala en septiembre de 2024, reunió a expertos internacionales y empresarios regionales en torno a un reto crucial: cómo evitar sanciones fiscales y pérdidas económicas derivadas de valuaciones deficientes. Tras ese estreno exitoso, la cita en Panamá ofrecerá una agenda robusta que combina metodologías actualizadas, talleres y casos prácticos para minimizar riesgos.

La valuación bien realizada no solo protege de contingencias tributarias, también fortalece la capacidad de crecimiento, negociación y gestión estratégica de las empresas. Así lo explica Jorge De la Rosa, socio/director en Grupo Consultor EFE, al advertir que un mal cálculo en los activos intangibles puede generar variaciones sustanciales respecto a su valor real. Estas diferencias, señala, pueden ocasionar pérdidas importantes y hasta sanciones fiscales.

La agenda del Summit está diseñada para transformar la visión y las prácticas de los asistentes.

La agenda del Summit está diseñada para transformar la visión y las prácticas de los asistentes. Se presentarán modelos para mitigar riesgos fiscales en un contexto de creciente supervisión tributaria; sesiones enfocadas en la generación de valor real, mostrando cómo maximizar retornos para accionistas e inversores; y espacios de networking que facilitan alianzas estratégicas con asesores de prestigio regional, todo respaldado por ejemplos concretos del mercado latinoamericano.

Panamá, gracias a su sólida estructura legal, su conectividad regional y su perfil como sede de holdings en sectores como energía, logística, agroindustria y tecnología, se consolida como escenario estratégico para este tipo de diálogos técnicos y de evolución empresarial en América Latina.

Para más información e inscripciones: www.thevaluesummit.com

