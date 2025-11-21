Panamá solicitará adhesión permanente al Mercosur el 20-D

El presidente de Panamá , José Raúl Mulino, anunció este viernes que el país presentará el próximo 20 de diciembre en Brasil la solicitud formal de adhesión permanente al Mercado Común del Sur (Mercosur), durante la cumbre presidencial de este mecanismo regional. Panamá se adhirió como Estado Asociado en diciembre de 2024 y ahora busca integrarse de manera plena.

El anuncio fue realizado en Costa Rica, tras una reunión bilateral con el mandatario costarricense Rodrigo Chaves, donde Mulino destacó la importancia estratégica que tendría para Panamá profundizar su relación con este bloque económico.

"Como país, el 20 de diciembre presentaremos ante la cumbre de presidentes del Mercosur nuestra adhesión permanente a ese grupo suramericano de países que en su conjunto suman cientos de millones de habitantes", afirmó el mandatario.

Presidente Mulino presentará solicitud de adhesión permanente para Panamá

Mulino señaló que la adhesión tiene como objetivo ampliar la interacción económica y logística con las naciones que integran el Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como miembros plenos; Bolivia en proceso de incorporación; y Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam como Estados asociados.

El jefe de Estado subrayó que Panamá buscará poner a disposición del bloque su plataforma logística, su posición geográfica, así como el Canal de Panamá, los puertos y las zonas económicas especiales, con el fin de facilitar el movimiento de exportaciones suramericanas como granos, fertilizantes y carnes hacia distintos mercados internacionales.

En octubre pasado, la Asamblea Nacional aprobó la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica entre Panamá y el Mercosur, documento que ya fue refrendado por el presidente Mulino. Además, el 6 de diciembre de 2024, el mandatario firmó en Montevideo, Uruguay, los protocolos que permitieron iniciar el proceso para que Panamá ingresara como Estado Asociado.