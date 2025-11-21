Presidente Mulino recibe la Orden Juan Mora Fernández en Costa Rica

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, fue condecorado este viernes por su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, una de las distinciones más altas que otorga el país vecino a jefes de Estado y personalidades internacionales.

La ceremonia oficial se realizó en el Teatro Nacional de San José, como parte de la misión diplomática que cumple Mulino en territorio costarricense. Durante el encuentro, ambos mandatarios sostuvieron una reunión bilateral donde abordaron temas relacionados con cooperación fronteriza, seguridad, intercambio comercial y fortalecimiento de las relaciones regionales.

Presidente Mulino recibe Orden Nacional en Costa Rica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991962156355784943&partner=&hide_thread=false El presidente de la República, @JoseRaulMulino, fue condecorado por su homólogo de Costa Rica, @RodrigoChavesR, con la Orden Nacional Juan Mora Fernández.



El presidente Mulino cumple este viernes una misión oficial en Costa Rica, con una agenda que incluyó una reunión con Chaves… pic.twitter.com/ye33pC3ikJ — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

La condecoración reconoce el aporte de Mulino en la consolidación de los lazos históricos entre Panamá y Costa Rica, así como su disposición a trabajar en iniciativas que impulsen la estabilidad y el desarrollo conjunto en la región.

El mandatario panameño estuvo acompañado por miembros de su delegación oficial, quienes participaron en actividades protocolares y reuniones técnicas en la capital costarricense.

Según lo indicado por la Presidencia, la visita forma parte de la agenda internacional enfocada en reforzar alianzas estratégicas y promover proyectos binacionales en temas de infraestructura, seguridad y atención migratoria.