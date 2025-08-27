Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 11:43

Panamá Viejo: Este domingo habrá jornada de puertas abiertas en el sitio Arqueológico

Panamá Viejo tendrá jornada de puertas abiertas este domingo: conoce el horario y costo del transporte interno.

Panamá Viejo
Panamá ViejoShutterstock
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este domingo 31 de agosto, el Sitio Arqueológico Panamá Viejo celebrará una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita para nacionales y residentes que presenten su cédula o carné de residencia al ingresar.

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de todo el recorrido histórico del conjunto monumental, con acceso a cafetería, librería y tienda de regalos.

Costo del transporte interno en Panamá Viejo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960739321771671619&partner=&hide_thread=false

El sitio ofrecerá servicio de transporte interno por $1.00, ideal para recorrer cómodamente las distintas áreas del parque.

  • Ingreso de mascotas: El acceso con mascotas está permitido, siempre que se mantengan bajo supervisión y cumplan las normas del lugar.
  • Horario de atención: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Esta jornada representa una excelente oportunidad para explorar la historia de la ciudad y compartir en familia en uno de los patrimonios culturales más importantes de Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá abre convocatoria para su Pabellón en la Bienal de Arte de Venecia 2026

Capturan a Luis Oliva, exdirector de la AIG, por la plataforma LISTO para pago del PASE-U y Vale digital

Luis Oliva: Empresarios y abogada aprehendidos en investigaciones contra exdirector de la AIG

Recomendadas

Más Noticias