PARLATINO y OEA impulsan cooperación y fortalecimiento institucional

El presidente Alterno del PARLATINO , diputado Carlos Núñez Salinas, recibió en la Sede Permanente al embajador Rubén Farje, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá.

Durante el encuentro se discutieron temas de interés regional, destacando la cooperación interinstitucional en áreas como acción climática, integración latinoamericana y desafíos socioeconómicos.

PARLATINO y OEA abordan cooperación en acción climática

El diputado Núñez destacó la Alianza Parlamentaria para la Acción Climática y la Transición Justa (APACTJ), iniciativa del PARLATINO que promueve una transición justa y solidaria, enfocada en el cuidado del planeta y las personas.

Por su parte, el embajador Farje resaltó la relevancia del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826–2026), que será conmemorado con reuniones de alto nivel y espacios legislativos.

Finalmente, Núñez anunció la próxima reunión parlamentaria en el marco del II Foro Económico de América Latina, programada para enero de 2026, como parte del fortalecimiento de la cooperación regional.