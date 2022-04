Partido Panameñista presenta demanda de inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal Electoral

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, presentó esta mañana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una segunda demanda de inconstitucionalidad tras el fallo que dio el Tribunal Electoral (TE) sobre el fuero electoral del expresidente Ricardo Martinelli, que lo exime de ser juzgado por los casos de New Business y Odebrecht.

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1511004232098459651 #LoÚltimo El presidente del Partido Panameñista @BlandonJose, presenta ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral que favoreció al expresidente @rmartinelli con el fuero penal electoral. @ecotvpanama pic.twitter.com/fkDkoL4F4l — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) April 4, 2022

Blandón reiteró que como partido han sido claros en oponerse al fuero penal electoral, asegurando que así lo plantearon en la pasada reforma electoral, agregando que más allá de si cabe o no el fuero en el caso de Martinelli, lo que les preocupa es la actitud de los magistrados del Tribunal Electoral que entraron a ver temas que no eran de su competencia y con la que ponen en entredicho la credibilidad de una institución que ha sido fundamental en esta democracia.

"Nosotros coincidimos con la opinión del Procurador, ahora estamos presentando nuestra acción, donde estamos esbozando varios argumentos, algunos que no se han planteado aún en la anterior acción que fue presentada por otro particular, donde nosotros esperamos que la Corte Suprema de Justicia de manera pronta, ágil resuelva esta acción y declare inconstitucional ese fallo del Tribunal Electoral", agregó el presidente del colectivo.

Blandón asegura que el TE entró a dirimir temas que son competencia de otros Órganos, como el Judicial y el Ejecutivo.

"Por un lado el tema de que se ha violado el debido proceso, el Tribunal Electoral ha entrado a dirimir temas que no son de su competencia, cosas que son competencia del Órgano Judicial, algunas de ellas del Órgano Ejecutivo, en otros casos, pero definitivamente que el Tribunal Electoral tiene simplemente que sentarse a ver si cabía o no el fuero desde la perspectiva formal, no entrar en el fondo del proceso como en efecto entró y mucho menos a dirimir sobre el proceso de especialidad", explicó el político.

Sobre el proceso que se le darán a las demandas interpuestas, Blandón señala que "todas tendrían que acumularse con la magistrada que ya está conociendo de la primera acción de inconstitucionalidad, simplemente son argumentos adicionales que se presentan para reforzar el argumento".