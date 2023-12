PASE-U: Ministra de Educación ofrece detalles de la fecha oficial del pago

"Puede ser en la tercera semana de enero, que es lo que se había hablado con la directora del IFARHU, y ellos, como autoridad competente pagadora, darán la fecha oficial próximamente", se refirió la ministra, al reafirmar que los estudiantes reprobados o que no hayan avanzado al grado siguiente, no recibirán la beca.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1740060971949838538&partner=&hide_thread=false “La fecha se estará dando me imagino que la primera semana o segunda de enero, recuerden también que estamos sujetos a temas presupuestarios que están garantizados para hacer el pago y tenemos hasta el 10 de enero el acuerdo que llegamos con Ifarhu para pasar las notas al… pic.twitter.com/kAMYQ5Fum6 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 27, 2023

Al comentar acerca del programa de recuperación académica, conocido como reválida, la ministra mencionó que alrededor de 20 mil estudiantes podrían repetir menos de tres materias durante las clases de verano. Sin embargo, esta cifra no puede confirmarse aún, ya que el año electivo no ha concluido y no se han registrado todos los promedios finales en la entidad.