Planta desalinizadora de Escobal en mantenimiento: anuncian corte de agua por más de 10 horas

Este miércoles 10 de diciembre se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta desalinizadora de Escobal, a cargo del personal del Canal de Panamá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998494066061762596&partner=&hide_thread=false
Este miércoles 10 de diciembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la planta desalinizadora de Escobal, por parte del personal del Canal de Panamá.— Telemetro Reporta (@TReporta) December 9, 2025
Las labores iniciarán a las 8:00 a.m. y tendrán una duración estimada de 12 horas, por lo que se recomienda tomar… pic.twitter.com/d7C9ERLgnt