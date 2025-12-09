Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 16:35

Planta desalinizadora de Escobal en mantenimiento: anuncian corte de agua por más de 10 horas

Las labores dentro de la desalinizadora iniciarán a las 8:00 a.m. y se extenderán por aproximadamente 12 horas, informó el Canal de Panamá.

Planta desalinizadora de Escobal.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 10 de diciembre se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta desalinizadora de Escobal, a cargo del personal del Canal de Panamá.

Las labores iniciarán a las 8:00 a.m. y se extenderán por aproximadamente 12 horas. Autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias de abastecimiento de agua durante el periodo de intervención.

