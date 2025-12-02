San Miguelito Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 14:41

Policía Nacional rescata a perro maltratado en taller de San Isidro

La Policía Nacional rescata a un perro en maltrato en San Isidro. La responsable fue citada ante el Juez de Paz. Bienestar Animal verificó otras irregularidades

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un perro que permanecía en condición de maltrato dentro de un taller ubicado en el sector de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, fue rescatado por unidades de la Policía Nacional, luego de una denuncia ciudadana publicada en redes sociales.

Según informó la entidad, al llegar al sitio se verificó que el perro estaba enfermo, sin asistencia veterinaria y en un espacio que no cumplía las condiciones mínimas para su cuidado. Durante la inspección, realizada junto a personal de Bienestar Animal del distrito de San Miguelito, también se constató que en el lugar había cuatro perros adicionales, mientras que otro se mantenía en soltura, ninguno con control de vacunación.

La Policía Nacional añadió que la persona responsable del lugar fue citada ante el Juez de Paz, donde se le explicó el motivo de la intervención y lo estipulado en la Ley 70 contra el Maltrato Animal, que sanciona y tipifica acciones de negligencia y abandono hacia los animales.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para seguir denunciando casos similares y así garantizar la protección y bienestar de los animales en todo el país.

