Potabilizadora de La Chorrera suspende operaciones tras lluvias: esta es la razón

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como El Trapichito, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, suspendió temporalmente sus operaciones debido a los altos niveles de turbiedad registrados en el río Caimito, producto de las recientes lluvias.
¿Cuándo retomará operaciones la potabilizadora de La Chorrera?
Según el aviso emitido por el IDAAN el miércoles 7 de octubre, el personal técnico se mantiene monitoreando las condiciones del río Caimito para determinar cuándo será posible reanudar las operaciones de la potabilizadora.
La institución indicó que la producción de agua potable podrá retomarse cuando los niveles de turbiedad del río permitan realizar nuevamente el proceso de potabilización.