¡Preocupante! CSS advierte incremento de pacientes con insuficiencia cardíaca

A nivel mundial, las enfermedades no transmisibles están acabando con alrededor de 40 millones de personas, anualmente; de este grupo, las enfermedades cardiovasculares representan el 50%; y la falla cardíaca forma parte de esta lista de patologías.

image.png

Las personas que presenten cansancio con facilidad, retención de líquidos, palpitaciones, dolor en el pecho y cualquier actividad física que realicen pueden agotarlos con facilidad, deben acercarse lo más pronto posible al médico, porque pueden estar presentando insuficiencia cardíaca.

«La falla cardíaca no tiene edad, podemos tener pacientes muy jóvenes con antecedentes de cardiopatías congénitas que a la larga pueden desarrollar esta enfermedad; pero debemos enfocarnos en los pacientes con enfermedad coronaria y con hipertensión arterial no controlada», detalló el Dr. Liberato González, cardiólogo, en el Instituto Cardiovascular y Torácico. «La falla cardíaca no tiene edad, podemos tener pacientes muy jóvenes con antecedentes de cardiopatías congénitas que a la larga pueden desarrollar esta enfermedad; pero debemos enfocarnos en los pacientes con enfermedad coronaria y con hipertensión arterial no controlada», detalló el Dr. Liberato González, cardiólogo, en el Instituto Cardiovascular y Torácico.

El especialista detalló que la mayoría de los pacientes que presenten enfermedades cardiovasculares pueden prevenirla con un simple cambio en el estilo de vida, como mantener una dieta sana, ejercicio cardiovascular continuo, no fumar y el consumo moderado de alcohol.

«Para nosotros, realizar un abordaje adecuado y oportuno de los pacientes que hayan sufrido de infartos o que tienen hipertensión arterial por muchos años, es importante para poder iniciar un tratamiento adecuado en base al diagnóstico de falla cardíaca», concluyó.