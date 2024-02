Presentan al nuevo obispo de la diócesis de David, Luis Enrique Saldaña Guerra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/IglesiaPA/status/1758141076618060214&partner=&hide_thread=false Hoja de Vida de Monseñor Luis Enrique Saldaña Guerra, nuevo Obispo de la Diócesis de David pic.twitter.com/hFMnWHfh5O — CEP-Panamá (@IglesiaPA) February 15, 2024

Datos generales y académicos del monseñor Luis Enrique

Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1966.

Lugar de nacimiento: David, provincia de Chiriquí.

Orden sacerdotal: 29 de abril de 2006.

Estudios eclesiásticos en filosofía: Universidad Rafael Landívar (Guatemala).

Estudios en Teología: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador).

Ministro provincial desde el 27 de enero de 2021 por un periodo de 6 años.

Miembros de la Conferencia Episcopal destacaron que la renuncia presentada por el cardenal Lacunza sigue un proceso común dentro de la iglesia católica. De acuerdo con las normativas eclesiásticas, cinco años antes de cumplir los 80 años, los sacerdotes deben prescindir voluntariamente de los cargos que ocupan.

Al ser cuestionados sobre si la separación de Lacunza está vinculada con su desaparición de dos días hace unas semanas, explicaron que esta decisión no guarda relación con lo sucedido. "No hay una cuestión de salud, es una cuestión del Código de Derecho Canónico. Está muy claro (...) No hay nada particular. El cardenal sigue siendo cardenal. Él es obispo emérito de David a partir de este momento".