Presidente Cortizo informa que se está viendo un aumento de migrantes de Haití y Ecuador

El mandatario panameño, indicó que el tema de la crisis migratoria está siendo atendido de manera conjunta, tanto institucionalmente como con autoridades de los Estados Unidos y países vecinos.

VER NOTA: Países latinoamericanos buscan establecer con EE. UU. rutas seguras para migrantes

“El trabajo en conjunto, no solamente interinstitucional, sino de los otros países, como Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, es fundamental y en eso se ha ido avanzando, la Canciller ha tenido muy buenas reuniones, muy productivas, muy directas, esa es una instrucción que le he dado, que se ha conversado con el equipo panameño, que este tipo de reuniones se aprovechen, que sean reuniones francas y no protocolares”, remarcó Cortizo.

Reiteró que para que este tema de la migración irregular pueda ser atendido se debe involucrar muchos más países, dado que no es un problema únicamente de Panamá.

“Al final es un tema que no solamente involucra y nos preocupa a nosotros los panameños, sino que tiene que involucrarse a muchos otros países, porque están moviéndose de diferentes países del cono sur hacia Panamá con la intención obviamente de llegar a Estados Unidos”, puntualizó.

Cabe mencionar que en 2022 Panamá ha registrado una cifra récord de 208,866 migrantes irregulares, según datos del Servicio Nacional de Migración.

Actualmente en Panamá hay cientos de migrantes venezolanos y de otros países de Suramérica varados, luego de que Estados Unidos anunció nuevas políticas migratorias. Estos migrantes están recibiendo apoyo de las autoridades panameñas y la misión diplomática de Venezuela.

De acuerdo con Migración se ha registrado una disminución en el ingreso de migrantes irregulares al país en los últimos días.