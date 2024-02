Presidente Cortizo responde a la querella interpuesta por Martinelli

Le podría interesar: Martinelli interpone querella criminal en contra de Cortizo y Gaby Carrizo

"Él sabe perfectamente bien que lo que ha denunciado es totalmente falso, y él lo sabe", fueron las palabras expresadas por Cortizo al ser consultado sobre la acción tomada por el presidente del partido Realizando Metas.

Por su parte, Martinelli, ante los medios de comunicación esta mañana en los predios de la Asamblea, dijo: "Esos señores quieren sacarme a mi del engranaje político porque me tienen miedo, no quieren que el panameño cambie (...) Todo este caso que me han inventado, que es una patraña política para inhabilitarme, lo voy a pelear".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1754988758594678818&partner=&hide_thread=false “Él sabe perfectamente que lo que ha denunciado es totalmente falso”, señaló el presidente de Panamá, Laurentino @NitoCortizo, con respecto a la denuncia penal presentada este martes en su contra por el exmandatario Ricardo Martinelli, quien lo acusa de supuesta tentativa de… pic.twitter.com/6SE9ZoKYyU — Telemetro Reporta (@TReporta) February 6, 2024

Ricardo Martinelli y su sentencia por el caso New Business

Ricardo Martinelli ha sido sentenciado por el delito contra el Orden Económico en modalidad de Blanqueo de Capitales (caso New Business) a 128 meses de prisión (10 años y 8 meses) y al pago de una multa por B/. 19, 221,600.48 como pena accesoria en un lapso de 12 meses.