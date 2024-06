Presidente electo José Raúl Mulino se reunirá con Gustavo Petro, presidente de Colombia

"La Embajada de Colombia circuló a mi oficina una petición de reunión el día domingo, todo se mantiene, dije que con mucho gusto. Yo no tengo nada qué hacer en Bocas del Toro, voy a recibir al mandatario con el que pretendo tener una buena relación, nuestro vecino. No conozco la agenda del presidente Gustavo Petro, pero lo veré el domingo". "La Embajada de Colombia circuló a mi oficina una petición de reunión el día domingo, todo se mantiene, dije que con mucho gusto. Yo no tengo nada qué hacer en Bocas del Toro, voy a recibir al mandatario con el que pretendo tener una buena relación, nuestro vecino. No conozco la agenda del presidente Gustavo Petro, pero lo veré el domingo".

José Raúl Mulino no viajará a Bocas del Toro

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que se reunirá el domingo con el mandatario colombiano Gustavo Petro.

Mulino dijo además que la próxima semana anunciará a los directores de la Policía Nacional, Senafront y Senan.

Mulino dijo además que la próxima semana anunciará a los directores de la Policía Nacional, Senafront y Senan.#TReporta pic.twitter.com/FG6MNMLymk — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2024

Anteriormente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que este fin de semana visitará Panamá, específicamente la provincia de Bocas del Toro, para pedirle al gobierno Panameño el permiso para recuperar los restos de los trabajadores colombianos que fallecieron cuando Panamá era un departamento colombiano antes de su separación en 1903.

"Iré a un sitio que era de Colombia y que perdimos... un sitio que se llama Bocas del Toro, un lugar que era colombiano y ahora es de Panamá", declaró el mandatario.

El presidente electo aseguró que no viajará a Bocas del Toro, declarando: "yo lo voy a recibir, el mandatario con quien pretendo tener una buena relación, nuestro vecino, además compartimos una frontera complicada y de esos temas hablaremos".

José Raúl Mulino y Gustavo Petro realizarán reunión bilateral

Por otro lado, Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores designado, también se refirió a la próxima visita del presidente colombiano. "Tengo entendido que el presidente Petro viene a Panamá el fin de semana... el mandatario Laurentino Cortizo y el presidente electo José Raúl Mulino lo recibirán. Allí discutiremos sobre la agenda bilateral a partir del 1 de julio, pero prefiero que el presidente Mulino sea quien nos indique cómo se llevará a cabo", explicó Martínez-Acha.