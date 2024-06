Presidente electo José Raúl Mulino se reúne con diputados de Cambio Democrático

El partido Cambio Democrático (CD) cuenta con ocho diputados en su bancada, y junto con su aliado, el Partido Panameñista, que también posee ocho escaños, tendrán un papel determinante en la dirección de la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo pleno.

José Raúl Mulino realiza reuniones con diferentes bancadas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1798379613359366311&partner=&hide_thread=false "Les he expuesto mi interés, como se lo expondré mañana a la bancada Panameñista, y la otra semana a la bancada del PRD, que mi interés es trabajar juntos como órganos del Estado y darle un giro a la preponderancia política", @JoseRaulMulino, presidente electo de Panamá.… pic.twitter.com/K1yRUEgfGu — Telemetro Reporta (@TReporta) June 5, 2024

Durante el pasado 30 de mayo, Mulino, sostuvo una importante reunión con diputados electos de la bancada independiente y miembros destacados de la Coalición Vamos, incluyendo al líder y actual diputado Juan Diego Vásquez.

El presidente electo enfatizó que la reunión no se centró en pactos políticos, sino en discutir la agenda de gobierno y legislativa. Afirmó que no se ha tratado ningún tema fuera de este ámbito y que no se han realizado solicitudes específicas por parte de los presentes.

Mulino espera apoyo del Legislativo

Mulino ha expresado su deseo de contar con el apoyo de otras bancadas en el Legislativo, y esta petición se repite en sus reuniones. Entre las bancadas pendientes de reunión se encuentran la del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la del Partido Popular (PP).

La estrategia de Mulino refleja la importancia de la negociación política y la formación de alianzas en el panorama legislativo, aspectos cruciales para la implementación efectiva de su agenda gubernamental.