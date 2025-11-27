Presidente inaugura el nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso en Bugaba

El presidente de la República , José Raúl Mulino, realizó este jueves una gira por la provincia de Chiriquí para inaugurar el Hospital José Félix Espinosa Barroso, ubicado en el distrito de Bugaba, una obra hospitalaria esperada durante años por la comunidad.

Durante el acto inaugural, el mandatario destacó el esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la empresa constructora y las entidades financieras para culminar el moderno centro médico, que contará con cinco años de mantenimiento incluido como parte del contrato.

"Agradezco a la constructora por correr la hora extra y al Banco Nacional por financiar esta maravilla de hospital. Arrancamos esto sin pagar, fiado. A los profesionales de la salud que le darán vida a este hospital y a los pacientes que siempre serán los primeros, les pido que cuiden esto", expresó Mulino en su intervención.

Presidente Mulino inaugura el Hospital José Félix Espinosa Barroso

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, se encuentra en la provincia de Chiriquí, donde inaugurará el Hospital José Félix Espinosa Barroso de Bugaba. pic.twitter.com/zfJLIHEIUx — Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025

El presidente también resaltó el significado personal y comunitario del proyecto para los residentes de Bugaba y de La Concepción, su lugar de origen.

"Inicio mostrando mi gran complacencia por estar en La Concepción, mi pueblo, inaugurando el mejor hospital de la provincia de Chiriquí, sin duda, aquí en Bugaba. Agradezco al pueblo del distrito que no bajó los brazos en exigir que se terminara este hospital, y hoy aquí está para dicha y complacencia de todos los bugabeños", añadió.

El Hospital José Félix Espinosa Barroso busca fortalecer la red de atención médica de la región occidental del país, ampliando la capacidad de consultas, emergencias y hospitalización para miles de residentes de Chiriquí y áreas aledañas.