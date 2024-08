Presidente de Mulino califica como "deprimente" el actuar de la OEA sobre la resolución de Venezuela

"Lo sucedido ayer en la OEA es más que lastimoso; es deprimente. Nunca me entusiasmé con ello, porque estamos viendo el mismo esquema que se aplicó en Panamá durante la dictadura. La OEA actúa con definiciones claras en algunos países, oportunismo en otros y cobardía en otros," afirmó.

El presidente también criticó la falta de apoyo a las normas del derecho internacional. "Lo que ocurrió en Venezuela es sencillamente inaceptable. Aún más inaceptable es el desprecio de un sector de la comunidad internacional, que ha optado por voltear la cara con argumentos absurdos y sin un sistema coherente de apoyo a las normas del derecho internacional," enfatizó.

Para el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, lo ocurrido ayer en la OEA durante la sesión extraordinaria sobre Venezuela "tiñe de negro los anales de esa fracasada entidad latinoamericana, la tiñe más de negro que lo que ya era la OEA".



Presidente Mulino se refiera a la migración irregular por la crisis en Venezuela

En cuanto a la crisis migratoria provocada por la situación en Venezuela, Mulino comentó: "No puedo afirmar con certeza si la migración aumentará, pero presumimos que sí, dado el empeoramiento dramático de la situación. A pesar del fracaso en la OEA, me siento satisfecho de que nuestro país se haya alineado con la defensa de la voluntad popular y la democracia en Venezuela. Ojalá que este tema no quede relegado a esa triste y célebre reunión de ayer."