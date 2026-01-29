Presidente Mulino es condecorado por patriarca ortodoxo con la Gran Cruz del Apóstol Marcos

El presidente de la República, José Raúl Mulino , fue condecorado con la Gran Cruz del Apóstol Marcos, una de las más altas distinciones de la Iglesia Ortodoxa Griega, otorgada por el patriarca de Alejandría y África, Teodoro II, durante un acto solemne celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.

Reconocimiento al respaldo institucional al presidente José Raúl Mulino

De acuerdo con la Presidencia de la República, la condecoración fue entregada en reconocimiento al apoyo institucional del Estado panameño a la Iglesia Ortodoxa Griega. El acto simboliza el respeto mutuo y la cooperación fraterna entre Panamá y el mundo ortodoxo, fortaleciendo los lazos históricos, culturales, espirituales y diplomáticos.

Durante su intervención, patriarca declaró, “Esta condecoración le sea colocada y le acompañe siempre… gracias por el amor hacia la comunidad griega que reside en Panamá… presidente Mulino son tiempos muy difíciles que requieren de líderes fuertes y usted es uno de ellos, gracias por hacer de su nación también una nación fuerte”, expresó su beatitud Teodoro II.

José Raúl Mulino, fue condecorado con la Gran Cruz del Apóstol Marcos. Cortesía

Visita histórica y mensaje al mandatario

Esta fue la primera visita del patriarca Teodoro II a América Latina, ocasión en la que expresó palabras de reconocimiento al liderazgo del presidente panameño.

“Son tiempos muy difíciles que requieren líderes fuertes, y usted es uno de ellos”, manifestó el patriarca al imponer la distinción.

Por su parte, el presidente Mulino agradeció el honor recibido y resaltó que la condecoración es fruto de una relación de décadas con la comunidad griega en Panamá, reafirmando su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre Grecia y Panamá, así como el respeto histórico hacia la comunidad helénica en el país.