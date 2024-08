Presidente Mulino ordena extensión de horarios en Centros de Salud del MINSA

"No puede ser que una policlínica de alto flujo cierre a las 3:00 p.m., por amor a Dios, allí queda mucha gente anclada, que a lo mejor no durmió la noche anterior para llegar a ese centro, no quiero pensar mal respecto al por qué cierran a las 3:00 p.m.", manifestó el presidente… pic.twitter.com/M2QMpUkfCK