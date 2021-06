Procurador: Se realizaron al menos 2 vacunaciones clandestinas a más de 30 personas

Procurador de la Nación detalla avances de investigación por vacunación clandestina

Explicó que Vega proporcionó como evidencia varias tarjetas de vacunación, así como su teléfono celular para que se extrajera las conversaciones que tuvo con Celine de Esses, quien presuntamente la puso en contacto con las personas que estaban ofreciendo la vacunación. Destacó que las aportaciones de Vega generaron "sendas diligencias de allanamientos y el Ministerio Público logró llegar a otro lugar de vacunación, elementos que ayudaron al proceso".

“La señora Denisse se presenta, se le toma una entrevista el mismo día y presenta como elementos probatorios, a fin de esclarecer los hechos, 10 tarjetas de vacunación y establece que estas tarjetas de vacunación corresponden a los empleados de su empresa que habían sido vacunados el día 7 de junio. De igual manera, de manera voluntaria, entrega su teléfono celular a fin de que con un perito del Instituto de Medicina Legal se pudiera extraer todas las comunicaciones que ella había tenido tanto con la persona que le sirvió de contacto para esta vacunación clandestina, como con quien les ofreció estas vacunas”, señaló el Procurador encargado.

Caraballo justificó que el motivo por el cual no se brindó en ese momento información sobre la reunión y entrevista con Denisse Vega, fue para no comprometer la investigación, tomando en cuenta que antes de la información proporcionada por ella, el Ministerio Público no contaba con suficientes elementos de prueba sobre la vacunación clandestina.

"Una investigación de este tipo, con escasos elementos probatorios desde su inicio, no puede llevarse de una manera exitosa si el Ministerio Público publicita y explica cada acto de investigación, incluso antes de que este haya surtido sus efectos; si nosotros frente a esa reunión y a la entrevista que se estaba realizando bajamos a darle explicación a los medios de todo lo que se estaba haciendo, de manera inmediata comprometíamos el posible éxito de la investigación", manifestó Caraballo.

Señaló que producto de esta reunión con Denise se logró realizar una serie de diligencias, entre ellas allanamientos en la casa de Celine de Esses , donde se pudo recuperar dos tarjetas de vacunación, así como diligencias que permitieron la captura de Matías Pérez Escudero a quien se le imputaron cargos y se dictó la medida de detención preventiva.

Detalló que se estima que en estas jornadas de vacunación clandestinas fueron inoculadas más de 30 personas, además han logrado recuperar cerca de 12 tarjetas de vacunación, cuyo cartón y letras no corresponden con las utilizadas por el Ministerio de Salud, y han tomado declaración de cerca de 10 personas de las que fueron vacunadas.

Agregó que según entrevista rendida por la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) , Itzel de Hewitt, los lotes de las vacunas aplicadas no se corresponden con los lotes que fueron entregados al país por parte de la empresa Pfizer.

Caraballo añadió que el Ministerio Público ha solicitado la intervención del Instituto Conmemorativo Gorgas para practicar pruebas científicas a las personas que fueron vacunadas, para poder determinar si estás personas fueron inoculadas con una vacuna contra la COVID-19 o con algún otro tipo de sustancia, lo cual constaría en otras conductas delictivas de peculado.