Procuraduría de la Administración no ha recibido información completa sobre alteración del programa de vacunación

“No es posible que las autoridades de salud le pidan a la ciudadanía cumplir con unos parámetros dentro de los cuales está el tema del turno que teníamos que cumplir cada uno para esperar el momento para la vacunación y después mandemos un mensaje equivocado a la ciudadanía que hay personas que pueden saltarse esa regla y vacunarse primero...no es tanto que lo hayan hecho sino que queremos ver la justificación, si hay algo que lo justifica, si hay algo que tenga algún sustento que de verdad amerite que en la regla que estableciste hayas después adoptado ciertas excepciones tienen que justificarlo, porque siempre lo he dicho, el tema no es que dentro de la regla establezcas una excepción, sino que tiene que quedar claramente sustentada”, explicó el titular de la Procuraduría de la Administración.

Por otro lado, con relación a las medidas adoptadas frente a la pandemia de la COVID-19 y la sensación de falta de transparencia, el procurador González indicó que los servidores públicos no pueden pedirle determinadas cosas a la población que ellos mismos no están dispuestos a asumir, y que al no haber rendición de cuentas se da paso a la suspicacia por parte de la ciudadanía.

“Desde el punto de vista ético ningún funcionario público puede exigir a la ciudadanía ningún sacrificio que nosotros los servidores público no vayamos a asumir, esa es la razón por la cual el impacto del funcionamiento va en función de eso, que lamentablemente hay ciertos funcionarios públicos que le dicen a la ciudadanía que cumplan con las normas propias del momento que estamos viviendo y, sin embargo, en la práctica ellos no lo están cumpliendo, más allá del problema de la rendición de cuenta, porque hay que tener en cuenta que esto es de forma integral, por lo tanto, por ejemplo, cómo yo le voy a pedir a la ciudadanía sacrificio y solidaridad, si yo no estoy dispuesto a ese sacrificio y esa solidaridad, y eso trae como resultado que en aquellos casos donde ha habido algún tipo de señalamiento por el manejo de las medidas que se han estado adoptando o de las cosas que se están haciendo, si la ciudadanía percibe que hace falta explicación, que hace falta transparencia y si nosotros no alcanzamos a dar las explicaciones a tiempo, oportunas, y bien sustentadas, crea la suspicacia”, detalló González.

Cabe mencionar que la Procuraduría de la Administración solicitó al Ministerio de Salud información completa con relación a los motivos que llevaron a trastoca el cronograma de vacunación contra la COVID-19, con lo cual se aplicaron dosis a los docentes y funcionarios de la Asamblea Nacional.