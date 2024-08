Productores preocupados por la producción de arroz de primera calidad en Panamá

Quintero explicó que la imposición de un precio tope para la venta en el mercado, combinado con los costos mínimos que deben cubrir los productores, ha estrechado los márgenes de utilidad al punto de convertir la producción en una actividad poco rentable. "Si uno tiene un techo de venta al mercado y un mínimo que hay que cancelar, y eso se estrecha, es difícil hacer utilidad, y se puede convertir en pérdida", señaló.

Razón por la que productores de arroz reducen cantidad del producto

Por su parte, Olmedo Moreno, representante del grupo Calesa, enfatizó que la eliminación del control de precios debería ser acompañada por una revisión cuidadosa del impacto en toda la cadena de suministro. "Lo que va a hacer la eliminación del control de precios es que se refleje lo que vale el producto puesto en las estanterías", afirmó Moreno, quien además destacó que los costos adicionales en la materia prima han llevado a una reducción en la oferta de productos en las estanterías, aunque se ha mantenido el abastecimiento en las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Productores niegan acaparamiento de arroz

En respuesta a las acusaciones de acaparamiento, Moreno desmintió tales afirmaciones, señalando que la cantidad de arroz disponible no es suficiente para cubrir completamente la demanda nacional, lo que hace imposible que exista acaparamiento en el mercado.

"Definitivamente no hay un acaparamiento de arroz, el arroz que se produce nacionalmente no alcanza para el consumo", señaló Olmedo Moreno del grupo Calesa, tras las investigaciones de ACODECO sobre prácticas monopolistas. "Definitivamente no hay un acaparamiento de arroz, el arroz que se produce nacionalmente no alcanza para el consumo", señaló Olmedo Moreno del grupo Calesa, tras las investigaciones de ACODECO sobre prácticas monopolistas.

Estos comentarios reflejan la creciente preocupación en el sector agrícola por el futuro de la producción de arroz de primera calidad en Panamá, en un contexto de regulaciones que, según los productores, están afectando la viabilidad económica de su actividad.