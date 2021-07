Promulgan decreto que establece cuarentena total los domingos en La Chorrera, Pesé y Penonomé

Se establece una cuarentena total los domingo, sin jornada laboral ni movilidad, en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. El toque de queda se mantiene de lunes a viernes de 10:00 p.m. a 4:00 p.m.

Pesé

Asimismo, en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, se establece una cuarentena total los domingo, sin jornada laboral ni movilidad y el toque de queda iniciará a las 10:00 p.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

En Chitré se mantienen las medidas adoptadas mediante Decreto Ejecutivo 790 y para el resto de la provincia el toque de queda es de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., exceptuando los distritos de Ocú y Los Pozos que mantendrán el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. debido a que mantienen un bajo índice de contagios.

Penonomé

En la provincia de Coclé, también comenzará a regir la cuarentena total los domingo en el distrito de Penonomé.

El resto de los distritos de la provincia se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 p.m.

Todas las actividades industriales y comerciales que operen en las provincias mencionadas, deberán cerrar una hora antes de que inicie el toque de queda, sin embargo las empresas de entregas a domicilio podrán operar hasta las 11:00 p.m. a nivel nacional, exceptuando los días domingo donde haya cuarentena total.