Proponen ADN obligatorio en lugar de penalizar el fraude de paternidad

La abogada Suky Yard expresó su desacuerdo con la propuesta de tipificar el fraude de paternidad como un delito penal, al considerar que la medida podría ser inconstitucional y vulnerar garantías fundamentales de los ciudadanos.
Según explicó, el planteamiento legal parte de un enfoque problemático al introducir el concepto de engaño desde su formulación. “Tú no puedes establecer un proyecto de ley o una ley que de salida te hable del engaño. ¿Dónde está la presunción de inocencia?”, señaló.
La jurista advirtió que este tipo de iniciativas podría afectar principios básicos del derecho penal, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Fraude de paternidad: Dificultad para probar el dolo
Otro de los puntos que cuestionó es la complejidad de demostrar la intencionalidad en este tipo de casos.
En ese sentido, insistió en que trasladar este tipo de situaciones al ámbito penal generaría dificultades probatorias significativas.
Propone ADN obligatorio como alternativas
Yard indicó que existen mecanismos más adecuados para abordar estos casos sin recurrir a la criminalización, como el uso de pruebas científicas.
“Estoy de acuerdo con que se establezcan otras vías; la prueba de ADN, por ejemplo, debería ser obligatoria”, sostuvo.
Respeto al debate legislativo
La abogada también manifestó respeto por la iniciativa impulsada por el diputado Jairo Salazar, aunque reiteró su desacuerdo con convertir esta conducta en delito. “Yo respeto mucho su postura, pero discrepo en cuanto a tipificar la conducta y criminalizarla”, afirmó.
Finalmente, consideró que el debate debería centrarse en aspectos más relevantes vinculados al interés superior del menor, en lugar de priorizar la sanción penal.