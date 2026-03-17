Proponen ADN obligatorio en lugar de penalizar el fraude de paternidad

La abogada Suky Yard expresó su desacuerdo con la propuesta de tipificar el fraude de paternidad como un delito penal, al considerar que la medida podría ser inconstitucional y vulnerar garantías fundamentales de los ciudadanos.

Según explicó, el planteamiento legal parte de un enfoque problemático al introducir el concepto de engaño desde su formulación. “Tú no puedes establecer un proyecto de ley o una ley que de salida te hable del engaño. ¿Dónde está la presunción de inocencia?”, señaló.

La jurista advirtió que este tipo de iniciativas podría afectar principios básicos del derecho penal, como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Fraude de paternidad: Dificultad para probar el dolo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033905381785628922?s=20&partner=&hide_thread=false La abogada @sukyyardabogada explica su desacuerdo en cuanto a tipificar el fraude de paternidad como un delito penal, al considerar que es inconstitucional y vulnera garantías.



“Tú no puedes establecer un proyecto de ley o una ley que de salida la ley te hable del engaño. ¿Dónde… pic.twitter.com/pVqnQxT9q6 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

Otro de los puntos que cuestionó es la complejidad de demostrar la intencionalidad en este tipo de casos.

“¿Cómo vamos a demostrar el dolo? La ley te habla de quien engañe. ¿Cómo puedes probar verdaderamente que hubo intencionalidad de engañar? Cada escenario es diferente”, explicó. “¿Cómo vamos a demostrar el dolo? La ley te habla de quien engañe. ¿Cómo puedes probar verdaderamente que hubo intencionalidad de engañar? Cada escenario es diferente”, explicó.

En ese sentido, insistió en que trasladar este tipo de situaciones al ámbito penal generaría dificultades probatorias significativas.

Propone ADN obligatorio como alternativas

Yard indicó que existen mecanismos más adecuados para abordar estos casos sin recurrir a la criminalización, como el uso de pruebas científicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033881047104913751?s=20&partner=&hide_thread=false “Yo respeto mucho la postura del honorable diputado -Jairo Salazar-, quien es el propulsor de esta ley. Yo discrepo en cuanto a tipificar la conducta, convertirla en un delito penal, la criminalización de la conducta por varias razones. Soy del criterio de que deberíamos estar… pic.twitter.com/0TG9QW43HK — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

“Estoy de acuerdo con que se establezcan otras vías; la prueba de ADN, por ejemplo, debería ser obligatoria”, sostuvo.

Respeto al debate legislativo

La abogada también manifestó respeto por la iniciativa impulsada por el diputado Jairo Salazar, aunque reiteró su desacuerdo con convertir esta conducta en delito. “Yo respeto mucho su postura, pero discrepo en cuanto a tipificar la conducta y criminalizarla”, afirmó.

Finalmente, consideró que el debate debería centrarse en aspectos más relevantes vinculados al interés superior del menor, en lugar de priorizar la sanción penal.