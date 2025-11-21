Proyecto Río Indio del Canal de Panamá avanza dentro del plan estratégico 2025-2035

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que el Gobierno ya inició el proceso de consultas comunitarias como parte del desarrollo de los cuatro proyectos estratégicos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el periodo 2025-2035. Icaza destacó que uno de los proyectos más relevantes es el Lago de Río Indio, una iniciativa clave para fortalecer la disponibilidad de agua para consumo humano y para la operación del Canal, afectado en los últimos años por la variabilidad climática.

Consultas en nueve comunidades de Río Indio impactadas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991933228379144240&partner=&hide_thread=false “Nosotros hemos presentado cuatro proyectos estratégicos de la Autoridad del Canal de Panamá 2025 - 2035. Uno de esos proyectos estratégicos es el lago de Río Indio, nosotros hemos ya instalado las plataformas consultivas en nueve comunidades que van a ser impactadas por este… pic.twitter.com/LpSKDTpP1v — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

El ministro indicó que ya se han instalado plataformas consultivas en nueve comunidades que serán impactadas directamente por el proyecto, cumpliendo con el proceso de acercamiento y participación ciudadana.

Estas consultas permitirán recopilar inquietudes, necesidades y expectativas de las comunidades, así como explicar los alcances técnicos, ambientales y sociales del proyecto hídrico.

Estas consultas permitirán recopilar inquietudes, necesidades y expectativas de las comunidades, así como explicar los alcances técnicos, ambientales y sociales del proyecto hídrico.