Coclé Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 11:29

Puente de Ribazo en Penonomé entra en fase final: así será el tráfico en la zona

El MOP informa que el puente de Ribazo en Penonomé está en fase final. Conoce cómo será el tráfico y la ruta alterna habilitada.

Puente de Ribazo en Penonomé

Puente de Ribazo en Penonomé

@MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la construcción del puente de Ribazo, ubicado en Penonomé, se encuentra en su fase final. La entidad detalló que ya se han ejecutado trabajos de imprimación y doble sello en los accesos, dejando la vía prácticamente lista para la circulación vehicular.

Puente aún permanece cerrado

A pesar del avance, el puente de Ribazo se mantiene cerrado temporalmente mientras culminan los trabajos finales. El MOP no ha precisado una fecha exacta de apertura, pero destacó que el proyecto está en su etapa final.

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Ruta alterna habilitada

Mientras se concluyen las obras, las autoridades informaron que los conductores deberán utilizar como vía alterna el puente de El Murcielaguero.

Este proyecto busca mejorar la conectividad y seguridad vial en la zona, facilitando el tránsito en uno de los puntos clave del distrito.

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