Puente de Ribazo en Penonomé entra en fase final: así será el tráfico en la zona

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la construcción del puente de Ribazo , ubicado en Penonomé, se encuentra en su fase final. La entidad detalló que ya se han ejecutado trabajos de imprimación y doble sello en los accesos, dejando la vía prácticamente lista para la circulación vehicular.

Contenido relacionado: Inician trabajos en la potabilizadora de Chilibre tras falla en estación de bombeo

Puente aún permanece cerrado

A pesar del avance, el puente de Ribazo se mantiene cerrado temporalmente mientras culminan los trabajos finales. El MOP no ha precisado una fecha exacta de apertura, pero destacó que el proyecto está en su etapa final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036476932456382546?s=20&partner=&hide_thread=false El @MOPPma informó que ya se encuentra en la fase final la construcción del puente de Ribazo, en Penonomé, provincia de Coclé.

Se ha logrado avanzar en trabajos de imprimación y doble sello en sus accesos, dejando la vía lista para una circulación.

En este momento el puente… pic.twitter.com/uRZWPrSoqu — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2026

Ruta alterna habilitada

Mientras se concluyen las obras, las autoridades informaron que los conductores deberán utilizar como vía alterna el puente de El Murcielaguero.

Este proyecto busca mejorar la conectividad y seguridad vial en la zona, facilitando el tránsito en uno de los puntos clave del distrito.