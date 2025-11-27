Reactivan transporte marítimo hacia Taboga desde el 27 de noviembre

El servicio de transporte turístico y de pasajeros hacia la Isla de Taboga será reactivado a partir de este jueves 27 de noviembre, informó la Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ), luego de una reunión sostenida este miércoles con residentes, comerciantes y las empresas operadoras, tras las recientes quejas por el aumento del costo del pasaje.

Durante el encuentro, la AMP confirmó que cinco embarcaciones se incorporarán nuevamente al sistema de transporte marítimo con el fin de garantizar tarifas accesibles y mejores condiciones para los usuarios, principalmente los residentes de Taboga.

"Cinco embarcaciones se incorporarán al servicio de transporte marítimo para los residentes de Taboga, ofreciendo tarifas accesibles y condiciones de comodidad. Actualmente, una de ellas ya se encuentra operativa; la próxima semana se sumarán dos más, mientras que otras dos avanzan en los trámites correspondientes para ingresar al mercado", explicó Alexander De Gracia, subadministrador de la AMP.

La entidad señaló que el regreso de las embarcaciones permitirá normalizar la frecuencia de viajes entre la ciudad de Panamá y la isla, un servicio clave para la movilidad de residentes, el turismo y las actividades comerciales.

Los comerciantes y habitantes de Taboga habían manifestado su preocupación por el alza en el precio del pasaje y la reducción de horarios, lo que afectaba tanto a la economía local como a quienes dependen de esta ruta para trabajar o estudiar.

La AMP aseguró que mantendrá vigilancia sobre las tarifas, la operatividad de las embarcaciones y el cumplimiento de los estándares de seguridad a fin de evitar nuevas afectaciones a la comunidad.