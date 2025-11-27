Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 08:35

Investigan vehículo abandonado en el sector de Cristo Rey, San Miguelito

Autoridades investigan un auto abandonado en Cristo Rey. El vehículo presenta daños y se analiza si estuvo involucrado en un choque o en un hecho delictivo.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Un vehículo fue localizado abandonado en el sector de Cristo Rey, en el distrito de San Miguelito, mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Vehículo presenta daños y se analiza si estuvo involucrado choque

De acuerdo con los primeros reportes, se analiza si el automóvil estuvo involucrado en un choque o si pudo haber sido utilizado en algún hecho delictivo. Personal de la Policía Nacional y del Ministerio Público acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas aprehendidas ni heridos relacionados con este caso.

