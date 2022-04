Red judía empresarial de Nueva York se acerca a Panamá para hacer inversiones

“En nombre de mi administración, les doy la bienvenida a Panamá y espero que vuelvan pronto. Durante la pandemia tuve la oportunidad de visitar a un rabino y me dijo que tenía raíces judías. Y, de hecho, me proporcionó detalles sobre mis apellidos y sus raíces, lo que me hace sentir muy orgulloso de ellos”, aseguró el mandatario.

Junto con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez; y José Alejandro Rojas-Pardini, ministro Consejero de Facilitación de la Inversión Privada, Cortizo también habló del éxito de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (ProPanamá). “Esta semana en Dubái, ProPanamá tuvo un gran éxito en la promoción de la importancia de Panamá para el resto del mundo".

Cabe resaltar que la entidad panameña obtuvo el premio como Mejor Agencia de Promoción de Inversiones de América en la 11ª edición del Annual Investment Meeting (AIM), reunión realizada en el marco de Expo Dubái 2020; seguida por Brasil y Canadá.

"Panamá es un gran amigo de Israel y también de los Estados Unidos. He sido bendecido con muchas oportunidades de adquirir experiencias y conocimientos académicos allí, mientras cursaba mis estudios universitarios. Panamá es un faro de la democracia y un defensor de los derechos humanos”, acotó el presidente.

Mientras que, el ministro Martínez valoró la importancia del encuentro para impulsar la transferencia de conocimientos a través de la creación de un vínculo entre el sector privado y el público, “en el que se destaque la estrella de nuestro Gobierno, que es la educación”.

La delegación, integrada por más de 27 empresarios y líderes de negocios, indicó que el objetivo de la visita es crear una conexión entre la Red Empresarial Judía y Panamá para incentivar las inversiones en el Istmo.

Panamá es uno de los pocos países que apoyó y votó a Israel en las Naciones Unidas. Sería una oportunidad importante para que el país siga apoyando a Israel por su influencia internacional y su apoyo continuo a través de los años.

La delegación de empresarios también mostró interés en conocer los detalles del exitoso esquema de vacunación de Panamá contra el COVID-19, reconocido como uno de los mejores en América Latina.

Por su parte, el rabino Aaron Laine manifestó que el presidente Cortizo “es un gran líder que hace todo con este corazón y buenas acciones para este país. Esperamos crear y continuar esta asociación productiva con Panamá”.

La Jewish Business Network, con sede en Nueva York, es una organización integrada por importantes líderes de negocios, profesionales y empresarios de la comunidad judía.