Reporte periódico y prohibición de salida de la capital a exfuncionario del OJ por ordenar liberación de José Cossio

La jueza consideró no necesaria la detención preventiva. Indicó que no existe peligro de fuga y que el imputado no representa un peligro dado que ya no es funcionario del Órgano Judicial, ni pertenece a organizaciones criminales.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó apelar las medidas.

Por su parte, el condenado, José Cossio, al cual se le concedió la libertad, fue capturado posteriormente en Costa del Este, para que termine de cumplir su pena.

José Cossio es identificado como líder de la banda Calor Calor y figuró en la lista de los más buscados de la Policía Nacional. Ha sido procesado por delitos relacionados con narcotráfico, robo agravado, homicidio y posesión ilícita de armas de fuego.

En septiembre de 2021, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López y Luis Ramón Fábrega, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran las irregularidades en la liberación de José Cossio.