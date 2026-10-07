Roberto Ruiz Díaz pide auditoría a la Alcaldía de Panamá por deuda de más de B/.20 millones

El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz , informó que solicitó por segunda ocasión a la Contraloría General de la República realizar una auditoría sobre movimientos financieros de la Alcaldía de Panamá que, según afirmó, habrían generado una deuda superior a B/.20 millones relacionada con planillas no pagadas durante la gestión del exalcalde José Luis Fábrega.

¿Qué busca la auditoría solicitada por Roberto Ruiz Díaz?

Ruiz Díaz explicó que la petición busca revisar el movimiento de fondos relacionado con la deuda que atribuye a obligaciones de planilla pendientes de la administración anterior.

Le he pedido por segunda ocasión a la @ContraloriaPma, se efectue una auditoria al movimiento financiero que se dio en la Alcaldía que produjo una deuda de mas de 20 millones por el tema de la planilla no paga de la gestion Fabrega. La @PGN_PANAMA no puede avanzar, desde 2024, si… pic.twitter.com/G5wbzEQex8 — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) October 7, 2026

“He pedido por segunda ocasión a la Contraloría General se efectúe una auditoría al movimiento financiero que se dio en la Alcaldía”, manifestó el vicealcalde. “He pedido por segunda ocasión a la Contraloría General se efectúe una auditoría al movimiento financiero que se dio en la Alcaldía”, manifestó el vicealcalde.

Según Ruiz Díaz, la deuda supera los B/.20 millones y está relacionada con planillas que quedaron sin pagar durante la gestión de Fábrega.

Vicealcalde menciona investigación de la PGN

Ruiz Díaz sostuvo además que la Procuraduría General de la Nación (PGN) requiere de las auditorías para poder avanzar en las investigaciones que, según señaló, se mantienen desde 2024.

El vicealcalde también afirmó que la propia Alcaldía de Panamá reconoció obligaciones mediante un arreglo de pago ofrecido y aceptado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La solicitud presentada por Ruiz Díaz corresponde a una petición de auditoría. Será la Contraloría General de la República la encargada de determinar las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.