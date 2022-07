Rómulo Roux: "El presidente, de verdad yo creo, que tiene una maestría en mareo"

"Ahora que el Gobierno necesita la credibilidad, no la tiene, ojalá hubiera un diálogo real y concreto que nos permita salir adelante como país, al presidente se le acabó su cuota de mareo, ya la gente no le cree", acotó Roux.

Además, calificó como "curitas" las medidas que anunció el Gobierno sobre congelar el precio de combustible y otras de austeridad como la reducción del 10% de la planilla estatal.

"El país requiere propuestas concretas y que no haya más mare; el presidente, de verdad yo creo, que tiene una maestría en mareo y no tenemos tiempo para eso", manifestó el excandidato presidencial.

En esa dirección, aseguró que el Gobierno debe implementar una medida real de congelar el precio combustible, reducir los costos de los medicamentos y no gastar en "botellas.

Por otro lado, habló sobre las medidas de contención de gastos de la Asamblea Nacional y mencionó que la mismas no son funcionales, porque al decir que no se va a contratar más personal, no se garantiza que se va a recortar la planilla que tiene contrataciones irregulares.

Cabe destacar que desde la semana pasada se han desarrollado protestas y cierre de calles en diferentes puntos del país; la motivación principal de las manifestaciones es el alto costo de la vida. Los cierres se mantienen en Chiriquí, Veraguas, Chame, Pacora, entre otros.