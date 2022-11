Ruta de desfile, 10 de noviembre: ¿A que hora inicia?

En el corregimiento de Juan Díaz, distrito de Panamá se realizarán el desfile de carretas en conmemoración al 10 de noviembre, fecha que recuerda el grito de la independencia en la Villa de Los Santos; la ruta del desfile comienza en el estadio Rommel Fernández , el mismo dará inicio a las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. con el desfile de carretas y bandas de música estudiantiles .

image.png Ruta de desfile en Juan Dìaz

Durante la madrugada de este jueves en los predios del parque Juan Díaz, lugar donde terminarán el desfile, realizaron unas dianas desde las 5:00 a.m. de esta manera anuncian el comienzo de las actividades, seguido; realizarán una misa folclórica en la Iglesia de la Virgen del Carmen.

10 de noviembre, desfile en San Miguelito

A parte del corregimiento de Juan Diaz, en el distrito de San Miguelito, realizarán un desfile que iniciarán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la comunidad de Rufina Alfaro, y su punto de salida será desde en la Plaza Signature; habrá más de 40 delegaciones de escuelas oficiales y particulares en Brisas del Golf.

10 de noviembre, desfile en la Villa de Los Santos

En la provincia de Los Santos, se realizaran actos protocolares iniciando desde las 7:30 de la mañana en el parque Rufina Alfaro, seguido realizaran una ceremonia en el palacio municipal a las 8:30 a.m. le sigue las actividades en Tedeum a las 9:30 a.m. luego daràn inicio al Gran Desfile Cìvico en las principales calles del Pueblo en La Villa desde las 10:00 a.m.