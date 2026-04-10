Coclé Nacionales -  10 de abril de 2026 - 11:15

Sancionan a conductor tras denuncia en redes por poner en riesgo a menores en Coclé

La medida se tomó en respuesta a una denuncia ciudadana, donde se evidenciaban las maniobras peligrosas del conductor.

Sancionan a conductor tras denuncia en redes sociales.

Sancionan a conductor tras denuncia en redes sociales.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que sancionó al conductor de un vehículo que puso en riesgo la seguridad de menores y adultos en una vía de la provincia de Coclé. La medida se tomó en respuesta a una denuncia ciudadana que circuló a través de redes sociales, donde se evidenciaban las maniobras peligrosas del implicado.

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