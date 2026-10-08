SENACYT ofrece B/.700 a estudiantes para desarrollar proyectos científicos en 2027

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) abrió la convocatoria del Programa de Jóvenes Científicos 2027, dirigida a estudiantes panameños del sistema educativo nacional que cursarán entre octavo y duodécimo grado durante el próximo año y que estén interesados en desarrollar investigaciones científicas.

Contenido de interés: Denuncia en redes lleva a MiAmbiente hasta una presa improvisada en un río de Coclé

SENACYT: ¿Quiénes pueden aplicar al Programa de Jóvenes Científicos 2027?

La convocatoria está dirigida a jóvenes estudiantes panameños que formen parte del sistema educativo nacional y que en 2027 cursen entre octavo y duodécimo grado.

El objetivo del programa es fomentar el contacto directo con la investigación científica, fortalecer habilidades de estudio e investigación y promover vocaciones científicas y tecnológicas. Los participantes desarrollarán sus proyectos con la orientación de un mentor científico.

¡Abierta la convocatoria del Programa de Jóvenes Científicos 2027!



Cierre de la convocatoria: 26 de octubre de 2026, hasta las 2:00 p.m.



Más información y formulario de aplicación en: https://t.co/7BfiaUU1VW pic.twitter.com/A1WauPqYdP — Senacyt Panamá (@senacyt) October 7, 2026

Cada proyecto seleccionado podrá recibir un subsidio económico de B/.700, destinado a la compra o utilización de insumos científicos y otros gastos de operación indispensables para alcanzar los objetivos de la investigación. El monto será entregado en un solo desembolso al adulto coordinador designado en el formulario de aplicación.

La convocatoria abrió el 29 de septiembre de 2026 y cerrará el 26 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m., hora exacta.