SENAN recibe donación de cuatro drones K1000 para reforzar vigilancia contra el narcotráfico

El Servicio Nacional Aeronaval ( SENAN ) incorporó cuatro sistemas de aeronaves remotamente tripuladas K1000, donados por Estados Unidos, para fortalecer las operaciones de vigilancia marítima y aérea, combatir el narcotráfico y apoyar las misiones de búsqueda y rescate en Panamá. Los equipos cuentan con una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo.

Las aeronaves serán asignadas al Comando Aéreo, específicamente al Escuadrón de Aeronaves No Tripuladas. Para su operación, nueve pilotos de la Aeronaval completaron seis semanas de formación teórica y práctica, obteniendo la certificación como pilotos K1000.

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¿Qué características tienen los nuevos drones K1000 de la Aeronaval?

Los sistemas K1000 fueron fabricados por Kraus Hamdani Aerospace y utilizan propulsión eléctrica apoyada por tecnología fotovoltaica, lo que permite realizar misiones prolongadas de observación.

Entre sus principales características destacan:

Autonomía: hasta 24 horas de vuelo continuo en configuración de ala fija.

Velocidad de crucero: entre 30 y 40 nudos.

Altitud máxima: hasta 20,000 pies sobre el nivel medio del mar.

Envergadura: cinco metros.

Longitud: aproximadamente tres metros.

Peso máximo: 19.3 kilogramos.

Aeronaval utilizará drones para combatir el narcotráfico y apoyar rescates

Durante la ceremonia de certificación, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, explicó que esta tecnología permitirá ampliar la observación de grandes extensiones marítimas, zonas costeras y áreas remotas o de difícil acceso.

Los nuevos equipos complementarán las operaciones de las unidades aéreas, navales y terrestres, principalmente en labores contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, vigilancia de costas, búsqueda y rescate, y monitoreo de infraestructuras de interés nacional.

Ábrego también destacó la importancia de la preparación del personal encargado de operar estas aeronaves y exhortó a los nueve pilotos certificados a utilizarlas con disciplina, profesionalismo, prudencia y respeto por la ley.

Según el SENAN, la autonomía de los K1000 permitirá mantener una vigilancia prolongada en áreas de interés, mejorar la obtención de información para las operaciones y reducir la exposición innecesaria del personal durante determinadas misiones.