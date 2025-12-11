Senniaf explica por qué los niños abandonados no pueden ser adoptados de inmediato

La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, explicó este jueves el proceso que deben seguir los casos de niños abandonados o recién nacidos que llegan a la institución, y aclaró por qué no pueden ser entregados de inmediato a una familia adoptiva, pese a la insistente duda de la ciudadanía.
Fábrega indicó que, aunque Senniaf recibe de forma directa a los menores en situación de abandono, el procedimiento de adopción no depende únicamente de la institución, sino que requiere la intervención obligatoria de autoridades judiciales.
El papel de Senniaf en los casos de abandono
La directora recalcó que la institución cumple un rol administrativo, pero la decisión final sobre la adopción corresponde a los juzgados de niñez y adolescencia.
Medida de protección e investigación familiar
Cuando un niño es encontrado y se desconoce la identidad o paradero de su familia, Senniaf emite una medida de protección, que acto seguido pasa a control judicial, tal como exige la ley.
Fábrega informó que actualmente 48 niños en Panamá se encuentran en estado de adoptabilidad, lo que significa que ya culminaron todos los procedimientos legales y están a la espera de integrarse a una familia.
La directora subrayó que Senniaf continuará explicando estos procesos para mantener informada a la población y reforzar la transparencia en los procedimientos de protección y adopción en el país.