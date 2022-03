"Si yo hubiese estado en el Tribunal Electoral, como magistrado, hubiera levantado el fuero", Gerardo Solís

El Contralor General de la República, Gerardo Solís, quien ocupó anteriomente cargos como fiscal electoral y magistrado del Tribunal Electoral (TE), se refirió a la decisión de los magistrados de esta entidad de mantener el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli, con el cual se evita el juzgamiento en los casos de New Nusiness y Odebrecht.

Solís indicó que respeta el criterio de los magistrados, porque está bien fundamentado, "es un criterio constitucionalista, el que está contenido ahí". Además el contralor señaló que según su opinión no era la etapa procesal oportuna para atender este fuero.

"Esta era una etapa solo para determinar si se levantaba o no el fuero y eso, siempre en el pasado, la consideración fue: '¿es una persecución política o es un proceso legítimo?' En mi opinión era un proceso que se inició antes y por lo tanto era legítimo y procedía el levantamiento del fuero", acotó Solís.

El también exfiscal electoral explicó que los magistrados pudieron haber tomado en cuenta elementos que son ajenos a jurisdición electoral, como lo es la inconstitucionalidad de un proceso, en este caso si había o no principio de especialidad.

"El magistrado Heriberto Araúz es un catedrático, es un experto en derecho constitucional. Él pudo haber traído esos elementos a la jurisdicción electoral, que en mi opinión no era el momento procesal oportuno, aquí solo quería había que revisar si había o no una 'persecución política', no era política entonces procedía el levantamiento del fuero", recalca el contralor.

Finalmente, Solís indica que la decisión de los magistrados del TE cambió radicalmente el criterio en cuanto a cuál es el razonamiento que sustenta un levantamiento del fuero, pero agrega que el fallo es muy rico en el tema de derecho constitucional y que puede que sea un fallo excepcional y puede ser muy puntual por el principio de especialidad.