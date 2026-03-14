SINAPROC advierte sobre mar de fondo y fuertes oleajes en el Pacífico.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el fenómeno de mar de fondo, el cual generará un incremento en la altura y el periodo de las olas en diversos sectores del litoral Pacífico.

El aviso se mantiene vigente desde las 5:00 a.m. del sábado 14 de marzo hasta las 8:00 p.m. del lunes 16 de marzo de 2026. Durante este periodo, se prevén fuertes rompientes en zonas costeras y la formación de corrientes de retorno, lo que representa un riesgo elevado para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas.

Recomendaciones a la población:

Bañistas: Mantener extrema precaución en playas y evitar ingresar al mar si se observa oleaje fuerte o corrientes intensas.

Mantener extrema precaución en playas y evitar ingresar al mar si se observa oleaje fuerte o corrientes intensas. Supervisión: Vigilar permanentemente a niños, adultos mayores y personas vulnerables en las áreas de playa.

Vigilar permanentemente a niños, adultos mayores y personas vulnerables en las áreas de playa. Sector marítimo: Se instruye a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas evaluar las condiciones antes de zarpar y seguir estrictamente las recomendaciones de los estamentos de seguridad.

El SINAPROC reitera la importancia de atender los avisos oficiales y evitar conductas de riesgo en las zonas bajo advertencia.