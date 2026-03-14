Panamá Nacionales -  14 de marzo de 2026 - 15:48

SINAPROC advierte sobre mar de fondo y fuertes oleajes en el Pacífico

El SINAPROC mantiene vigente el aviso desde las 5:00 a.m. del sábado 14 de marzo hasta las 8:00 p.m.

SINAPROC advierte sobre mar de fondo y fuertes oleajes en el Pacífico.

SINAPROC advierte sobre mar de fondo y fuertes oleajes en el Pacífico.

@SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el fenómeno de mar de fondo, el cual generará un incremento en la altura y el periodo de las olas en diversos sectores del litoral Pacífico.

El aviso se mantiene vigente desde las 5:00 a.m. del sábado 14 de marzo hasta las 8:00 p.m. del lunes 16 de marzo de 2026. Durante este periodo, se prevén fuertes rompientes en zonas costeras y la formación de corrientes de retorno, lo que representa un riesgo elevado para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas.

Recomendaciones a la población:

  • Bañistas: Mantener extrema precaución en playas y evitar ingresar al mar si se observa oleaje fuerte o corrientes intensas.
  • Supervisión: Vigilar permanentemente a niños, adultos mayores y personas vulnerables en las áreas de playa.
  • Sector marítimo: Se instruye a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas evaluar las condiciones antes de zarpar y seguir estrictamente las recomendaciones de los estamentos de seguridad.

El SINAPROC reitera la importancia de atender los avisos oficiales y evitar conductas de riesgo en las zonas bajo advertencia.

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