SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por fuertes vientos y oleaje hasta el 28 de diciembre

El SINAPROC explicó que estas condiciones están asociadas al desplazamiento de sistemas de alta presión sobre el sureste de Estados Unidos y el Atlántico.

Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó a la población que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene vigente un aviso de vigilancia debido al incremento de los vientos alisios y el oleaje en el mar Caribe, con vigencia hasta el domingo 28 de diciembre.

Zonas bajo vigilancia por el SINAPROC

Caribe Occidental

  • Bocas del Toro
  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Norte de Veraguas
  • Olas: 1.0 a 1.8 - Vientos: 10 a 25 km/h

Caribe Central

  • Colón (Costa Abajo y Costa Arriba)
  • Olas: 1.2 a 2.0 - Vientos: 10 a 35 km/h

Caribe Occidental

  • Comarca Guna Yala
  • Olas: 1.5 a 2.4 - Vientos: 15 a 35 km/h

Estas condiciones están asociadas al desplazamiento de sistemas de alta presión sobre el sureste de Estados Unidos y el Atlántico, lo que genera oleajes moderados y vientos acelerados en el Caribe panameño.

