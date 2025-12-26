SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por fuertes vientos y oleaje hasta el 28 de diciembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó a la población que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene vigente un aviso de vigilancia debido al incremento de los vientos alisios y el oleaje en el mar Caribe, con vigencia hasta el domingo 28 de diciembre.
