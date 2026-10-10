Sismo en Panamá: Código Antisísmico reglamenta construcciones de edificios en el país

Panamá fue uno de los primeros países de la región en contar con un Código Antisísmico , cuyas disposiciones comenzaron a aplicarse en las obras civiles del país desde 1976.

Esta iniciativa, impulsada por el ingeniero Diego Pardo, tomó como referencia el Código de California, Estados Unidos, con el propósito de establecer criterios de diseño y construcción frente a los movimientos sísmicos.

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La elaboración de esta normativa contó con el respaldo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la participación de los ingenieros Diego Pardo, quien presidió la iniciativa, César Kiamco y Adolfo Quelquejeu Jr.

¿Desde cuándo se aplica el Código Antisísmico en Panamá?

Aunque sus disposiciones comenzaron a utilizarse en 1976, la reglamentación oficial se produjo en 1985. Posteriormente, la construcción de edificios altos en Panamá comenzó a desarrollarse bajo esta normativa.

El Código Antisísmico establece criterios técnicos que deben considerarse en el diseño estructural de las edificaciones para responder a las fuerzas generadas por los movimientos sísmicos.

La importancia de estas disposiciones cobra especial relevancia tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026, que ha generado inquietudes sobre la resistencia de los edificios y la seguridad de las construcciones.

Es importante señalar que la aplicación de normas antisísmicas busca reducir el riesgo de daños y colapsos, pero no garantiza que una estructura permanezca completamente libre de afectaciones durante un terremoto.