Sismo en Panamá: Código Antisísmico reglamenta construcciones de edificios en el país

Panamá fue uno de los primeros países de la región en contar con un Código Antisísmico, cuyas disposiciones comenzaron a aplicarse en las obras civiles del país desde 1976.
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La elaboración de esta normativa contó con el respaldo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la participación de los ingenieros Diego Pardo, quien presidió la iniciativa, César Kiamco y Adolfo Quelquejeu Jr.
¿Desde cuándo se aplica el Código Antisísmico en Panamá?
Aunque sus disposiciones comenzaron a utilizarse en 1976, la reglamentación oficial se produjo en 1985. Posteriormente, la construcción de edificios altos en Panamá comenzó a desarrollarse bajo esta normativa.
El Código Antisísmico establece criterios técnicos que deben considerarse en el diseño estructural de las edificaciones para responder a las fuerzas generadas por los movimientos sísmicos.
La importancia de estas disposiciones cobra especial relevancia tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre de 2026, que ha generado inquietudes sobre la resistencia de los edificios y la seguridad de las construcciones.
Es importante señalar que la aplicación de normas antisísmicas busca reducir el riesgo de daños y colapsos, pero no garantiza que una estructura permanezca completamente libre de afectaciones durante un terremoto.